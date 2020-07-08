РЖД в ближайшее время восстановят более 100 поездов дальнего следования

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. РЖД в ближайшее время восстановят в расписании более 100 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые отменялись на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

В результате за время снятия ограничений вернутся в график или увеличат периодичность курсирования более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда - "Сапсан", "Стриж" и "Ласточка". На данном этапе планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов РЖД, или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

В компании напомнили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров - в том числе обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров для измерения температуры. Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести маски и перчатки.