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РЖД в ближайшее время восстановят более 100 поездов дальнего следования

За время снятия ограничений в график вернутся более 160 поездов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. РЖД в ближайшее время восстановят в расписании более 100 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые отменялись на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

В результате за время снятия ограничений вернутся в график или увеличат периодичность курсирования более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда - "Сапсан", "Стриж" и "Ласточка". На данном этапе планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов РЖД, или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

В компании напомнили, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров - в том числе обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров для измерения температуры. Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести маски и перчатки.

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