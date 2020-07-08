Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за I полугодие снизилась на 24%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухучета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 24% и составила 337,5 млрд рублей, следует из отчетности банка. В первом полугодии прошлого года чистая прибыль банка по РСБУ достигала 444,16 млрд рублей.

"Чистая прибыль составила 337,5 млрд рублей. Низкий расход по налогу на прибыль, как и в мае, обусловлен авансовой системой его расчета и отрицательным влиянием динамики валютных курсов на налоговую базу первого квартала", - указано в отчете.

В июне банк получил чистую прибыль в размере 62,3 млрд рублей, рентабельность капитала за отчетный месяц составила 15,8%.

Активы Сбербанка в июне увеличились на 1,9% и достигли 29,9 трлн рублей.

В отчетном месяце банк выдал максимальный с начала года объем кредитов в размере 1,6 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. - корпоративным клиентам и более 300 млрд руб. - физическим лицам. Совокупный рост кредитного портфеля за месяц составил 0,2% без учета валютной переоценки. При этом розничный кредитный портфель вырос на 1,2%, показав рост как в ипотечном (+1,3%), так и в потребительском (+1,2%) кредитовании.

На конец июня общий объем задолженности корпоративных клиентов, по которым проведены реструктуризации по государственным, собственным программам и индивидуальным решениям, превысил 2 трлн руб.

Средства клиентов в июне увеличились на 2,7%. Средства физических лиц возросли на 3,0%, в том числе за счет выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми. Средства юридических лиц выросли на 2,1%.

Доходы и расходы

По итогам полугодия чистый процентный доход банка увеличился на 11,7% в годовом выражении и составил 687,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 7,4%, до 227,5 млрд руб. - в основном в результате увеличения чистых доходов от расчетно-кассовых операций на 14,8% и двукратного роста доходов от брокерского обслуживания.

Операционные расходы за шесть месяцев составили 287,6 млрд руб., увеличившись на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост расходов в июне на 11,9% в годовом исчислении является разовым эффектом, связанным с возобновлением деловой активности, отмечает банк.