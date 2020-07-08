Пассажиропоток аэропорта Оренбург в июне достиг 50% среднемесячных показателей до пандемии

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Количество обслуживаемых пассажиров в аэропорту Оренбурга в июне превысило 22 тыс. человек, что составляет около 50% от среднемесячного показателя первого квартала 2020 года, когда не действовали ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург".

"Оперативные данные, характеризующие производственную деятельность ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург", демонстрируют рост пассажиропотока оренбургского аэропорта по сравнению с предыдущими периодами общеотраслевого спада в виду распространения новой коронавирусной инфекции. Пассажиропоток в июне 2020 года после значительного снижения в апреле и мае составил 50% от среднемесячного показателя обслуженных пассажиров в первом квартале 2020 года: 22 834 человека воспользовались в июне услугами авиаперевозок в аэропорту Оренбурга. Кроме того, увеличилось число самолетовылетов [до] 299 в июне (110 - апрель и 219 - май). Восстановление пассажиропотока идет более высокими темпами, чем в среднем по отрасли", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, росту показателей способствует не только отмена ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, но и расширение маршрутной сети. Новыми стали регулярные рейсы из Оренбурга в Новосибирск, выполняемые авиакомпанией S7 по средам и воскресеньям, а также в Новый Уренгой, выполняемые авиакомпанией "ИрАэро" по четвергам.

Авиакомпании "Россия", SmartAvia, "ИрАэро", "Аэрофлот", Nordwind и PegasFly продолжают выполнять ежедневные рейсы в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга. Авиакомпания "Оренбуржье" предлагает полеты в Екатеринбург и Казань. В июле перевозчики приступили к выполнению полетов в Сочи, Анапу и Симферополь.