Эксперты: продажи свадебных платьев после выхода из режима самоизоляции выросли втрое

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Продажи свадебных платьев в июне после выхода из режима самоизоляции в РФ выросли более чем в три раза. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков). Аналитики сравнили средний чек и объемы продаж свадебных платьев, обручальных колец и шампанского в июне с показателями в июне прошлого года и в мае этого года.

"Средний чек на свадебное платье составил 24 650 рублей, на 15% выше, чем в июне прошлого года, и на 5% выше, чем в мае. Число покупок - ниже прошлогоднего уровня на 37%, но выше уровня мая на 234%", - говорится в исследовании.

Средний чек по свадебному букету на 9% превысил прошлогодний показатель и на 12% - показатель мая этого года, составив 1 762 рублей. Число покупок оказалось ниже прошлогоднего уровня на 39%, но выше уровня мая в четыре раза. На покупку обручальных колец россияне в июне в среднем тратили 6 609 рублей - на 4% выше, чем в прошлом году в июне, но на 8% ниже, чем в мае. Число покупок - ниже прошлогоднего уровня на 50%, но выше уровня мая на 10%.

По шампанскому средний чек составил в июне 357 рублей, что на 1% ниже, чем в июне 2019 года, и на 4% выше, чем в мае этого года. Число покупок оказалось выше прошлогоднего уровня на 8% и выше уровня мая на 4%.

"Таким образом, средний чек покупки такого набора товаров за год вырос на 11%, а частота покупок свадебной атрибутики (без учета шампанского) снизилась в среднем на 42%", - отмечают аналитики.

8 июля 2020 отмечается День семьи, любви и верности (День памяти святых Петра и Февронии).