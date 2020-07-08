Топ-менеджер РЖД: скидки на перевозку угля в порты северо-запада неэффективны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) отмечают, что скидки на перевозку угля в порты юга России способствуют увеличению погрузки компании. Аналогичные скидки в направлении портов северо-запада при этом неэффективны, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

"Мы будем отслеживать ситуацию. У нас за пять месяцев результаты были по скидке [на перевозку угля в порты северо-запада] более-менее хорошие, объем после скидки стал чуть выше. Но, действительно, в июне "просели". В июле мы пока не видим очень большой отгрузки, месяц с небольшим мы видим падение. Если тенденция продолжится, тогда, конечно, держать там скидку смысла не будет. Скидка на юг - мы четко видим, что она работает. Скидка на северо-запад - уже месяц она работает не очень хорошо, это экономически нецелесообразно", - сказал он.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором. В 2020 году компания ввела ряд скидок в том числе на перевозки угля в порты.