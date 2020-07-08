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Совфед одобрил закон о предоставлении жилья семьям погибших военных без учета выслуги лет

Речь идет о членах семей, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, закрепляющий право семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения службы, на обеспечение жильем независимо от общей продолжительности военной службы погибшего. Речь идет о членах семей, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас имеют место случаи, когда членам семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы и не являвшихся участниками накопительно-ипотечной системы, отказывают в жилищном обеспечении. Отказы обосновывают тем, что такие военнослужащие не имели необходимой выслуги лет. Авторы инициативы считают, что такой подход противоречит смыслу, который законодатель вкладывал в указанную норму, "а данная правовая неопределенность подлежит устранению".

"Предусматривается, что члены семей погибших (умерших) в период прохождения военной службы военнослужащих, независимо от общей продолжительности военной службы этих военнослужащих, обеспечиваются жилыми помещениями при наличии у таких членов семей оснований быть признанными нуждающимися в жилых помещениях", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Документ вносит изменения в закон "О статусе военнослужащих". Одобренный Совфедом закон разрешает на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм. Речь идет о случаях, когда невозможно предоставление жилья в соответствии с установленными нормами или большего метража. В настоящее время федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения меньше установленных законом норм.

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