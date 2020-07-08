МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовы везти больше грузов в направлении Мурманска по обходному маршруту, направление на данный момент загружено в среднем на 90%, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"[Загрузка линии] в среднем 90%. Есть сутки, когда загрузка меньше 70%, а есть - с полной загрузкой. В целом работаем сходу и готовы добавлять объем. Есть возможность туда больше везти угля, удобрений, руды, поэтому мы с коллегами работаем, говорим "добавляйте погрузку". У нас сегодня нет проблем с подводом к портам ни на северо-западе, ни на юге. Направление работает в штатном режиме", - сказал Шило.

Он добавил, что РЖД принимают к перевозке все грузы, которые предъявляются в направлении Мурманска. По словам топ-менеджера РЖД, направление загружено не полностью по экономическим причинам - например, это может быть связано с объемами продаж у угольщиков.

Ранее РЖД открыли движение поездов по новому обходному маршруту после обрушения железнодорожного мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор.

Восстановление моста планируется завершить к октябрю, сообщал ранее журналистам гендиректор РЖД Олег Белозеров.