"Норникель" оспорит размер ущерба экологии от аварии под Норильском

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Норникель" оспорит озвученный Росприроднадзором размер ущерба после ЧП под Норильском (148 млрд руб.), но подтверждает обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет. Об этом говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" сообщает, что оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Письмо об этом компания направила сегодня в Росприроднадзор", - сказано в сообщении.

В частности, "Норникель" считает, что расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.