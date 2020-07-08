"Норникель" оспорит размер ущерба экологии от аварии под Норильском

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Норникель" оспорит озвученный Росприроднадзором размер ущерба после ЧП под Норильском (148 млрд руб.), но подтверждает обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет. Об этом говорится в сообщении компании.
"Норильский никель" сообщает, что оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Письмо об этом компания направила сегодня в Росприроднадзор", - сказано в сообщении.
В частности, "Норникель" считает, что расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.
Так, при расчете был использован максимальный коэффициент 5 (Кдл), который носит штрафной характер и применяется при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения, отмечает компания. Аргумент о необходимости применения максимального коэффициента Кдл к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью также опровергается судебной практикой, поскольку дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности, считают в "Норникеле".
"Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента Кдл нельзя признать обоснованным", - говорится в сообщении.
При этом "Норникель" выражает готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии. В частности, компания предлагает создать межведомственную комиссию с госорганами по восстановлению окружающей среды под Норильском.
"Компания предлагает организовать совместную работу с Росприроднадзором, другими государственными организациями и независимыми экспертами для выработки эффективных мероприятий по восстановлению окружающей среды. Такая работа может быть организована как в рамках межведомственной комиссии, созданной приказом Минприроды России, так и в специально созданной рабочей группе", - отмечается в сообщении.
В новость были внесены изменения (11:41 мск) - добавлены подробности.