Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ, договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь", - сказал он.
"Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры", - добавил министр.
Мантуров не привел условия контрактов, однако отметил, что предварительно компании обеспечили запас антивирусной продукции в РФ.
Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд руб.
Заявки на препарат "Авифавир"
Россия получила заявки на разработанный препарат "Авифавир" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии, сообщил Мантуров.
"Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. По антиковидному "Авифавиру" заявки поступили из стран СНГ, Латинской Америки, Европы, и Юго-Восточной Азии", - сказал он.
Мантуров отметил, что высокий потенциал также показывает необходимый для терапии тяжелой пневмонии отечественный препарат "Левилимаб".
"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса.
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Тест-системы для выявления коронавируса
Россия поставила пилотные партии тест-систем для выявления коронавируса Австрии и Египту, сообщил Мантуров.
"Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном", - сказал он.
По его словам, у России есть также договоренности о поставках защитных костюмов Туркмении, антисептиков и дезинфектантов - в страны Персидского залива.