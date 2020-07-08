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Пандемия коронавируса нового типа
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Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

Также планируется продать США терминалы проверки температуры, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ, договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь", - сказал он.

"Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры", - добавил министр.

Мантуров не привел условия контрактов, однако отметил, что предварительно компании обеспечили запас антивирусной продукции в РФ.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд руб.

Заявки на препарат "Авифавир"

Россия получила заявки на разработанный препарат "Авифавир" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии, сообщил Мантуров.

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"Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. По антиковидному "Авифавиру" заявки поступили из стран СНГ, Латинской Америки, Европы, и Юго-Восточной Азии", - сказал он.

Мантуров отметил, что высокий потенциал также показывает необходимый для терапии тяжелой пневмонии отечественный препарат "Левилимаб".

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Тест-системы для выявления коронавируса

Россия поставила пилотные партии тест-систем для выявления коронавируса Австрии и Египту, сообщил Мантуров.

"Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном", - сказал он.

По его словам, у России есть также договоренности о поставках защитных костюмов Туркмении, антисептиков и дезинфектантов - в страны Персидского залива.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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