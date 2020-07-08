Россия поставила за рубеж 600 аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ, договорилась о продаже США терминалов для измерения температуры. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Более шестисот аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь", - сказал он.

"Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры", - добавил министр.

Мантуров не привел условия контрактов, однако отметил, что предварительно компании обеспечили запас антивирусной продукции в РФ.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд руб.

Заявки на препарат "Авифавир"

Россия получила заявки на разработанный препарат "Авифавир" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии, сообщил Мантуров.