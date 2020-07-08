Москва отправит в Читу 30 троллейбусов для обновления парка техники

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе бывшего зампредседателя правительства Забайкальского края Марата Мирхайдарова поручил направить в Читу 30 троллейбусов, сообщила журналистам во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Я продолжаю оставаться неравнодушным к Забайкальскому краю, на общественных началах помогая правительству региона развивать эти территории. Мы попросили направить 30 троллейбусов из Москвы в Читу. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эту инициативу", - приводят в сообщении слова Мирхайдарова.

Предполагается, что троллейбусы поступят в Читу в сентябре 2020 года. Как уточнил ТАСС начальник дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Евгений Гуцул, транспорт собираются задействовать на новых троллейбусных линиях, строительство которых намечено до 2024 года.

Строительство двух троллейбусных линий к пригородным микрорайонам Каштак и КСК входит в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Чите, которую Минприроды РФ и Генпрокуратура России в 2017 и 2018 годах включали в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На прокладку линий из федерального бюджета планируется получить около 3 млрд рублей, их выделят в рамках национального проекта "Экология".

Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ранее региональное Минприроды сообщало, что строительство линии к микрорайону Каштак оценивается примерно в 130 млн рублей, а прокладка троллейбусной линии к микрорайону КСК - крупнейшему спальному району в окрестностях Читы - более чем в 2,8 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн рублей.