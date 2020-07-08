Эксперты: продажи спиртосодержащих настоек в аптеках РФ с начала года выросли на 8%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Объем продаж спиртосодержащих настоек в аптеках России в период с 1 января по 28 июня 2020 года вырос на 8%, до 57,4 млн упаковок. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

Как отмечают эксперты, в денежном выражении продажи этой продукции выросли на 38% и составили 1,6 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года падение составило 4% в натуральном выражении и 5% в деньгах.

При этом в 2020 году продажи пустырника выросли на 35%, до 327,5 млн рублей, в натуральном выражении рост составил 2%, до 14,3 млн упаковок. Продажи валерианы увеличились на 40% в денежном выражении, до 296,5 млн рублей, и снизились на 3% в натуральном выражении, до 10,6 млн упаковок. Продажи боярышника увеличились на 28%, до 158 млн рублей, в натуральном выражении - на 11%, до 8,1 млн упаковок. Объем продаж прополиса вырос на 71%, до 141,2 млн рублей, в натуральном выражении - на 35%, до 3,6 млн упаковок.

О росте продаж спиртосодержащих настоек в России ранее 8 июля написала газета "Коммерсантъ".