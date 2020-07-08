Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле упал на 39%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2020 года упал по сравнению с мартом на 39%, до $3,5 млрд. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"В апреле 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с мартом сократился на 39% и составил $3,5 млрд. Его объем был меньше, чем в апреле 2018 и 2019 годов, на 36 и 28% соответственно", - говорится в материалах регулятора.

В ЦБ отметили, что в апреле 2020 года на внутреннем рынке наблюдалось сокращение не только спроса, но и предложения наличной валюты. Так, совокупное предложение населением наличной валюты, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета, в апреле по сравнению с мартом сократилось на 68% и составило $1,5 млрд.

Помимо этого, в апреле объем валюты, ввезенной в Россию банками, упал на 76% по сравнению с предыдущим месяцем, до $1,4 млрд.