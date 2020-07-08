"Сколково" провел первую очную защиту проектов стартапов, желающих стать резидентами фонда

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фонд "Сколково" запустил пилотную программу для стартапов, желающих войти в проект. Программа предполагает очную защиту разработок перед экспертами, что позволит сократить сроки рассмотрения заявок до одного дня, сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Кластер информационных технологий совместно с грантовой и экспертной службой фонда "Сколково" провел первую в истории фонда очную защиту проектов в рамках предварительной экспертизы на получение статуса участника проекта "Сколково". При этом все требования к анонимности экспертов были выполнены, а их решение получено за несколько часов", - говорится в сообщении.

Для пилотной программы Fast Track были приглашены десять проектов по направлению "Стратегические и компьютерные технологии и программное обеспечение". Перед очной защитой проектов кандидаты прошли восьмидневную образовательную программу - в индивидуальном формате проводились лекции, краткие тематические тренинги, менторские сессии и репетиционные питчи. Все это позволило компаниям подготовить и анкету участника, и презентацию для защиты своего проекта.

"Новый формат прохождения экспертизы на статус участника "Сколково" вобрал в себя наши лучшие практики акселерационных программ. Помимо скорости прохождения он позволяет потенциальным заявителям получить еще и услугу профессионального ментора по качественному структурированию своих проектов", - сказал вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий "Сколково" Константин Паршин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам вице-президента по грантам, экспертизе и тендерной деятельности "Сколково" Сергея Кржановского, для качественной экспертизы проектов на финальной защите жюри было сформировано из экспертов, имеющих самые широкие компетенции по направлению информационных технологий, чтобы такая оценка была максимально объективной и точной. "При этом мы полностью сохранили анонимность экспертов в ходе онлайн питч-сессии, поскольку это является одним из основополагающих принципов фонда при экспертизе заявок на статус", - пояснил он.

По результатам очной защиты положительное решение получили 50% участников программы. Это в пять раз больше, чем в среднем одобряют эксперты при стандартном рассмотрении заявок. В дальнейшем "Сколково" планируем сделать формат Fast Track регулярной программой. Но возможность подачи заявки и в обычном порядке - через личный кабинет на сайте фонда - также будет сохранена.