Резидент московской ОЭЗ разработал международную образовательную онлайн-платформу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва" - компания NexTouch - разработал образовательную платформу, которая дает возможность получить образование из любой точки мира на любом языке, а также адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвестиции в продукт составили около 60 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новая образовательная платформа локализует опыт и знания ведущих международных преподавателей, а также будет доступна слабослышащим людям: разработчик внедрил возможность перевода с любого языка и преобразования его в текстовый формат. Продукт уже одобрен экспертным сообществом в более чем 15 странах. В создание производства на территории особой экономической зоны компания вложила около 88 млн рублей, а в образовательный проект - около 60 млн", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что онлайн-платформа в настоящий момент проходит бета-тестирование и будет доступна на Android и iOS в конце августа.

В сообщении отмечается, что компания особое внимание уделяет адаптации своих решений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Речь идет о визуально-звуковых системах, умных часах, электронной книге для слабовидящих и аудио вербальном тренажере. Новый проект компании также социально ориентирован и дает возможность получить интересующее образование каждому человеку в удобном формате", - цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.

Он уточнил, что в дальнейшем на платформе будет реализована система геймификации, включающая оценку достижений в игровом формате и возможность наблюдения за прогрессом образования с предложением рекомендованных сценариев прокачки навыков.