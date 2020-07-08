Минприроды готово к обращению в суд "Норникеля" по сумме ущерба от аварии в Норильске

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба после ЧП под Норильском, однако министерство природных ресурсов и экологии официально зафиксировало весь причиненный вред, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Соответствующий комментарий министра распространила в среду его пресс-служба.

"Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб", - сообщил он.

В пресс-службе министерства журналистам также сообщили, что ведомство исключает возможность компенсации "Норильским никелем" ущерба от аварии затратами на реализацию "серного проекта".

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию "серного проекта" компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - не более чем разговоры. Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации", - цитируются в сообщении слова Кобылкина.

"Серный проект" - экологическая программа "Норникеля", предусматривающая сокращение суммарных выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании. Общая стоимость "серного проекта" оценивается в $3,5 млрд до 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Норникель" оспорит озвученный Росприроднадзором размер ущерба после ЧП под Норильском (148 млрд руб.), но подтверждает обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.