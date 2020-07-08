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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Минприроды готово к обращению в суд "Норникеля" по сумме ущерба от аварии в Норильске

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин отметил, что если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 16 июня 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, 16 июня 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба после ЧП под Норильском, однако министерство природных ресурсов и экологии официально зафиксировало весь причиненный вред, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Соответствующий комментарий министра распространила в среду его пресс-служба.

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"Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб", - сообщил он.

В пресс-службе министерства журналистам также сообщили, что ведомство исключает возможность компенсации "Норильским никелем" ущерба от аварии затратами на реализацию "серного проекта". 

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию "серного проекта" компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - не более чем разговоры. Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации", - цитируются в сообщении слова Кобылкина.

"Серный проект" - экологическая программа "Норникеля", предусматривающая сокращение суммарных выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании. Общая стоимость "серного проекта" оценивается в $3,5 млрд до 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Норникель" оспорит озвученный Росприроднадзором размер ущерба после ЧП под Норильском (148 млрд руб.), но подтверждает обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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