РСХБ Управление Активами и Мосбиржа запустили торги паями первого в РФ БПИФ стандарта ESG

"Инвестиционный фонд сформирован на основе этого индекса неслучайно: в него вошли компании, которые были отобраны по ESG-критериям и показали позитивную динамику за последние три года", - отметил президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Запускается первый инвестиционный фонд, портфель которого формируется на основе фондового индекса устойчивого развития МосБиржи – РСПП, - пояснил Александр Шохин. - Компания " РСХБ Управление активами " была первой, принявшей решение о сотрудничестве с РСПП и Московской Биржей по использованию индексов устойчивого развития при создании нового финансового продукта".

"В конце 2019 года наша компания совместно с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) и Московской биржей начала работу над созданием первого в России биржевого инструмента, ориентированного на тематику ESG", - рассказал генеральный директор ООО "РСХБ Управление Активами" Роман Серов. "Независимая экспертиза РСПП по оценке компаний, признанная на международном уровне, используется при создании индекса "МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто», что дало возможность создать БПИФ, соответствующий мировым стандартам. То, что данный индекс ориентирован на российские компании, повышает его уникальность".

БПИФ соответствует международным стандартам ESG (Environmental, Social and Governance). Это значит, что компании стремятся учитывать принципы экологической, социальной и управленческой устойчивости при реализации своей стратегии развития – сегодня, чтобы привлечь инвесторов, бизнесу уже недостаточно быть просто прибыльным. Оценка уровня рейтинга ESG, как и кредитного рейтинга, - важная характеристика деятельности компании. Рейтинги ESG помогают понять эффективность управления компанией и прогнозирования возможных корпоративных рисков, а также рисков в экологической и социальной сферах.

"Стратегии, ориентированные на ответственное инвестирование, становятся все более популярными среди международных инвесторов: количество фондов и объем средств под управлением ежегодно увеличивается в разы, - уверен Роман Серов. - В России тематика ответственного подхода компаний к ведению своей деятельности все чаще звучит на государственном уровне. В январском послании президента Федеральному Собранию была отмечена важность социальной и экологической ответственности бизнеса. Таким образом, помимо высокого качества корпоративного управления, растет значение и остальных факторов ESG. Историческая динамика показывает, что в долгосрочной перспективе подобные компании демонстрируют результаты, превосходящие широкий рынок".

Инвестиции

По данным исследования аудиторской компании PricewaterhouseCoopers частные инвесторы и фонды прямых инвестиций все больше внимания уделяют ответственному инвестированию. Это подразумевает особое отношение к ESG-факторам - экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению - на всех этапах совершения сделки. Так, почти 81% опрошенных респондентов представляет совету директоров отчет по ESG-факторам не реже раза в год, а 35% делают это еще чаще. 91% опрошенных признались, что у них готова или разрабатывается политика работы в этой сфере. Такая статистика может указывать на то, что соответствие ESG-критериям – одна из главных тенденций в инвестиционной сфере, поэтому в перспективе доходность акций компаний с высоким ESG-рейтингом вполне способна быть выше акций компаний с низким рейтингом или без него.

Поэтому первый в России БПИФ ESG можно назвать актуальным и, что немаловажно, доступным инструментом: паи фонда можно свободно приобрести через любого брокера по тикеру (краткое обозначение актива на бирже) ESGR, а также через брокерское мобильное приложение. Кроме того, покупка акций компаний с ESG-рейтингом стимулирует их и дальше соблюдать определенные стандарты – что, в свою очередь, может положительно сказаться на экономической ситуации в стране.

Кроме того, у инвесторов появилась возможность включать этот инструмент в свои портфели в рамках брокерского обслуживания, стратегий доверительного управления и индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Наличие такого фонда позволяет расширить диверсификацию вложений не только с точки зрения различных типов инвестиционных инструментов и отраслевой специфики, но и с учетом акцента на набирающие популярность мировые практики, связанные с ответственным инвестированием.

Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами": 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/offices/). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России". Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)" Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020). ООО "РСХБ Управление Активами" уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под "конфликтом интересов" понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО "РСХБ Управление Активами" и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО "РСХБ Управление Активами" размещено в разделе "Раскрытие информации" настоящего сайта. ООО "РСХБ Управление Активами" не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. ООО "РСХБ Управление Активами" не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.