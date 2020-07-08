Мишустин: нацплан по экономике предполагает увеличение числа электронных госуслуг

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Общенациональный план по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных госуслуг, поэтому защита киберпространства является одной из важнейших задач. Об этом говорится в видеообращении премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

"Подготовленный правительством РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на ускорении цифровизации экономики и госуправления. Мы радикально увеличим количество доступных электронных государственных услуг, а также создадим принципиально новые меры поддержки цифрового бизнеса", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что в этих условиях "одной из важнейших задач является защита киберпространства". "Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии", - сказал премьер, отметив, что для обмана бдительности граждан мошенники используют фишинговые письма и технологии подмены номера. "В сотрудничестве с отечественными компаниями в области информационной безопасности государственные органы проводят активную работу по информированию людей о рисках и угрозах кибербезопасности", - продолжил Мишустин. По его словам, со многими проблемами удалось справиться благодаря объединению усилий, "однако множество вопросов все еще требуют особенного внимания"

Еще одним вызовом, актуальным для всех экономик мира, глава кабмина РФ назвал кражу конфиденциальных данных, подчеркнув, что совершенствованию средств защиты в этой сфере уделяется особое внимание. "В России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак, к которой подключены информационные системы государственных органов", - сказал Мишустин, добавив, что были введены жесткие стандарты обеспечения безопасности при подключении к интернету школ и других социальных учреждений. Кроме того, отметил премьер, создаются защищенные сети, объединяющие между собой учреждения в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты.