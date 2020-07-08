Мантуров рассказал о падении спроса на маски в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Объем выпуска масок в России составляет 12 млн штук в сутки, но спрос на них сильно упал, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации

"К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит", - сказал он. Однако, по словам министра, это является вызовом для предприятий, начавших или нарастивших производство масок из-за пандемии.

В РФ создается резерв средств индивидуальной защиты, в который в том числе войдут 300 млн масок. Кроме того, российские производители готовы к экспорту противовирусных и защитных средств, который возможен с разрешения Минпромторга.