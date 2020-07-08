Госдума ввела возможность получения патентов в электронной форме

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме, а также даст возможность при регистрации объектов интеллектуальной собственности прилагать к материалам трехмерные модели.

Согласно вносимым в Гражданский кодекс РФ поправкам, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдаваться в электронной форме с сохранением возможности для заявителя получить их по своему желанию на бумажном носителе.

Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные модели. Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках.

В качестве базового внутреннего формата файлов трехмерных моделей используют STEP в связи с проработанностью его международного стандарта. Модели будут использоваться Роспатентом исключительно для экспертизы. Закон предусматривает возможность толкования моделей и формул посредством их трехмерных или электронных аналогов.