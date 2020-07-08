Аномальные условия: аграрии СКФО намерены сохранить урожай зерновых в условиях засухи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уборка урожая ранних зерновых культур на Северном Кавказе началась в срок, несмотря на ограничения из-за пандемии. Однако главной проблемой в этом сезоне стала засуха и другие неблагоприятные погодные условия, отмечают аграрии и власти регионов. Несмотря на возникшие сложности, в большинстве регионов округа рассчитывают, что урожай будет ненамного ниже прошлогоднего, а качество зерна - даже выше.
Засуха, заморозки, град
В Ставропольском крае, который традиционно является одним из лидеров в РФ по выращиваю зерновых, этот год уже назвали аномальным из-за неблагоприятных погодных условий: здесь были засуха прошлой осенью, заморозки в апреле 2020 года и град в самом начале уборочной кампании. Весной в крае был введен режим ЧС из-за почвенной засухи, для искусственного образования осадков пришлось привлекать авиацию. Из-за погодных аномалий власти прогнозируют снижение урожая зерновых на 20-30% по сравнению с 2019 годом, планируется собрать 5,4-5,8 млн т зерна. Всего ставропольским аграриям предстоит убрать урожай на площади порядка 2 млн га, что на 200 тыс. га меньше, чем в 2020 году.
При этом сами аграрии говорят, что урожай может быть на 40% ниже прошлогоднего, но качество пшеницы, наоборот, окажется заметно выше.
"Очень серьезно повлияла засуха. <…> Сегодня мы убираем - от 5 до 30 центнеров [с гектара], такой идет разброс. Места, где было хоть чуть-чуть влаги, там ярко выраженная урожайность. С другой стороны, засуха способствует лучшему формированию качества, зерно будет более качественное, клейковина будет высокая", - рассказал ТАСС зампредседателя краевой Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Геннадий Сабынин.
По его словам, именно аномальная погода стала основной проблемой аграриев в этом году. Техники и горюче-смазочных материалов достаточно, кроме того, краевые власти пообещали селянам поддержку. "Мы получили письмо от Минсельхоза края, что краткосрочные кредиты льготные, которые мы брали для полевых работ по втором полугодии 2019 года, будут пролонгированы после подачи заявления", - пояснил собеседник агентства.
По данным Минсельхоза региона, на начало июля на Ставрополье уже собрано более 3 млн т зерна, убрано более 65% от запланированной площади, 70% урожая составляет продовольственная пшеница высокого класса.
Новые подходы в борьбе с засухой
Дефицит влаги стал главной проблемой и для аграриев Дагестана - как рассказали в пресс-службе республиканского Минсельхоза, засуха привела к обмелению главных рек региона Терека и Самура. "К решению проблемы дефицита влаги по-разному подходят в республике: в Хасавюртовском районе внедряют нулевую технологию обработки почвы (без вспашки земли - прим. ТАСС), в Сергокалинском - вводят в севооборот паровые поля, в большинстве районов внедряют водосберегающие приемы полива", - рассказал представитель министерства.
В этом году озимые зерновые культуры в республике посеяны на площади около 95 тыс. га, на уровне прошлого года. По данным Минсельхоза республики, убрано более 17 тыс. га при средней урожайности почти 24 центнера с гектара. В частности, в Дербентском районе в этом году зерновыми было засеяно более 2 тыс. га. "Несмотря на трудные условия, связанные с засухой, аграриям района удалось сохранить урожай. Применение агротехнических приемов, необходимых удобрений дало возможность даже в критических условиях получить неплохие урожаи - около 20 центнеров с гектара", - рассказал начальник управления АПК района Юсиф Герейханов.
Засуха в Дагестане отразилась и на севе яровых культур - по данным Минсельхоза, его планировалось провести на площади 225 тыс. га, фактически засеяно 218,8 тыс. га (97,3% от плана). Полностью удалось выполнить план по севу зерновых, кукурузой засеяно 82%, подсолнечником 66% запланированных площадей, несколько ниже ожидаемого оказались площади под овощами (97%), картофелем (90%) и бахчевыми (83%). В Левашинском районе, который является лидером в республике по производству белокочанной капусты, продолжительное отсутствие осадков стало серьезной угрозой для урожая - чтобы сохранить его, аграрии пытаются адаптироваться к непростым условиям.
"В селе Урма, где водоносный горизонт пролегает неглубоко, многие овощеводы пробурили себе мини-скважины глубиной 25-40 метров, откуда глубинными насосами качают воду к своим земельным участкам. Как отмечают овощеводы, в этом году они практически не выключают насосы. <…> К тому же, водоносный слой не везде располагается на небольшой глубине, лишает возможности бурения мини-скважин", - рассказал представитель Минсельхозпрода республики, добавив, что решить проблему с обеспечением района поливной водой предполагается за счет прокладки водоподающих трубопроводов с территорий соседних районов.
Несмотря на пандемию
Работу аграриев осложняет не только засуха, но и ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако, в целом с проблемами удалось справиться, уборочная кампания была начата в срок.
"Как и во всех сферах деятельности, пандемия внесла сложности и в работу аграриев - в первую очередь они столкнулись с проблемами с завозом материально-технических ресурсов в связи с ужесточением контроля на границах других регионов. Но сегодня можно говорить, что мы справились со всеми трудностями и двигаемся дальше, в республике нет проблем с поставками и приобретением ГСМ, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и сельскохозяйственной техникой", - сказал ТАСС начальник отдела механизации и земледелия Минсельхоза Карачаево-Черкесии Руслан Бирабасов.
По данным пресс-службы министерства, в этом году в КЧР работы по уборке зерновых начались по сравнению с прошлым годом на неделю раньше. "В 2020 году планируется убрать колосовых зерновых и зернобобовых культур на площади около 23,7 тыс. га, преобладающей культурой из зерновых остается пшеница, которая занимает 65,5% от площади. Урожай 2020 года планируется собрать на уровне 2019 года (более 427 тыс. т - прим. ТАСС)", - сообщили в ведомстве.
В Чеченской Республике приступили к массовой уборке зерновых колосовых, рапса, горчицы и льна, ранние культуры предстоит убрать на площади 174 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. "Уборка началась своевременно, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на проведение сельскохозяйственных работ не повлияли, все необходимые мероприятия проводились в установленные сроки. Для проведения уборочных работ в оптимальные агротехнические сроки создан оперативный штаб для координации. Определена потребность ГСМ, сейчас проблем в приобретении ГСМ у сельхозтоваропроизводителей нет", - рассказал представитель министерства.
По его словам, по поручению главы республики Рамзана Кадырова, в этом году в связи с пандемией было выделено более 30 млн рублей на закупку семян кукурузы, фасоли и картофеля для посева на частных подворьях, в результате в частном секторе было засеяно около 4,6 га.
Работа с опережением и взаимопомощь
В Кабардино-Балкарии уборка озимых пшеницы и ячменя идет с опережением сроков, по данным регионального Минсельхоза, в республике предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади около 220 тыс. га, в том числе озимой пшеницы - 48 тыс. га, озимого ячменя - 11,5 тыс. га. "На сегодня убрано порядка 10 тыс. га зерновых культур или 110% к уровню прошлогоднего показателя", - отметили в ведомстве, добавив, что средняя урожайность в республике - свыше 27 центнеров с гектара, при этом в Терском районе этот показатель составляет 40 центнеров, а на отдельных опытных участках - до 70 центнеров с гектара.
По словам министра сельского хозяйства республики Хасана Сижажева, в ходе уборочной кампании планируется задействовать более 500 зерноуборочных комбайнов. "Учитывая разные сроки созревания культур, сельхозтоваропроизводители традиционно организуют взаимопомощь по уборке урожая, привлекая технику из соседних хозяйств, значительно снижая тем самым нагрузку на один комбайн. Также наши зерноуборочные комбайны уже сейчас помогают в уборке урожая земледельцам из соседних регионов - Ставропольского края, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики, Ингушетии, Калмыкии", - сказал Сижажев ТАСС.
Раньше, чем в прошлом году, начали убирать озимые и в Ингушетии. "У нас в регионе 24,4 тыс. га посевной площади именно озимых и 46 тыс. га яровых, общая площадь пахотных земель чуть более 70 тыс. га. Какие-то площади пострадали из-за непогоды и града в начале июня. <...> Если говорить о зерновых, то мы планируем собрать до 30 центнеров с гектара, это больше, чем в прошлом году", - рассказал ТАСС начальник отдела по работе с государственными унитарными предприятиями Минсельхоза республики Дауд Бекбузаров.
В Северной Осетии уборка озимых колосовых подходит к концу, в регионе уже завершен сбор рапса и ячменя, сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства и продовольствия Казбек Марзоев. "Урожайность чуть выше, чем в прошлом году. <…> На сегодняшний день валовой сбор по озимым составляет 81 тыс. т. Уборка продолжается, в течение недели планируется завершение", - сказал Марзоев, добавив, что по завершении уборки озимых колосовых аграрии приступят к сбору других культур, в том числе сои.