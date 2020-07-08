Аномальные условия: аграрии СКФО намерены сохранить урожай зерновых в условиях засухи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уборка урожая ранних зерновых культур на Северном Кавказе началась в срок, несмотря на ограничения из-за пандемии. Однако главной проблемой в этом сезоне стала засуха и другие неблагоприятные погодные условия, отмечают аграрии и власти регионов. Несмотря на возникшие сложности, в большинстве регионов округа рассчитывают, что урожай будет ненамного ниже прошлогоднего, а качество зерна - даже выше.

Засуха, заморозки, град

В Ставропольском крае, который традиционно является одним из лидеров в РФ по выращиваю зерновых, этот год уже назвали аномальным из-за неблагоприятных погодных условий: здесь были засуха прошлой осенью, заморозки в апреле 2020 года и град в самом начале уборочной кампании. Весной в крае был введен режим ЧС из-за почвенной засухи, для искусственного образования осадков пришлось привлекать авиацию. Из-за погодных аномалий власти прогнозируют снижение урожая зерновых на 20-30% по сравнению с 2019 годом, планируется собрать 5,4-5,8 млн т зерна. Всего ставропольским аграриям предстоит убрать урожай на площади порядка 2 млн га, что на 200 тыс. га меньше, чем в 2020 году.

При этом сами аграрии говорят, что урожай может быть на 40% ниже прошлогоднего, но качество пшеницы, наоборот, окажется заметно выше.

"Очень серьезно повлияла засуха. <…> Сегодня мы убираем - от 5 до 30 центнеров [с гектара], такой идет разброс. Места, где было хоть чуть-чуть влаги, там ярко выраженная урожайность. С другой стороны, засуха способствует лучшему формированию качества, зерно будет более качественное, клейковина будет высокая", - рассказал ТАСС зампредседателя краевой Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Геннадий Сабынин.

По его словам, именно аномальная погода стала основной проблемой аграриев в этом году. Техники и горюче-смазочных материалов достаточно, кроме того, краевые власти пообещали селянам поддержку. "Мы получили письмо от Минсельхоза края, что краткосрочные кредиты льготные, которые мы брали для полевых работ по втором полугодии 2019 года, будут пролонгированы после подачи заявления", - пояснил собеседник агентства.

По данным Минсельхоза региона, на начало июля на Ставрополье уже собрано более 3 млн т зерна, убрано более 65% от запланированной площади, 70% урожая составляет продовольственная пшеница высокого класса.

Новые подходы в борьбе с засухой

Дефицит влаги стал главной проблемой и для аграриев Дагестана - как рассказали в пресс-службе республиканского Минсельхоза, засуха привела к обмелению главных рек региона Терека и Самура. "К решению проблемы дефицита влаги по-разному подходят в республике: в Хасавюртовском районе внедряют нулевую технологию обработки почвы (без вспашки земли - прим. ТАСС), в Сергокалинском - вводят в севооборот паровые поля, в большинстве районов внедряют водосберегающие приемы полива", - рассказал представитель министерства.

В этом году озимые зерновые культуры в республике посеяны на площади около 95 тыс. га, на уровне прошлого года. По данным Минсельхоза республики, убрано более 17 тыс. га при средней урожайности почти 24 центнера с гектара. В частности, в Дербентском районе в этом году зерновыми было засеяно более 2 тыс. га. "Несмотря на трудные условия, связанные с засухой, аграриям района удалось сохранить урожай. Применение агротехнических приемов, необходимых удобрений дало возможность даже в критических условиях получить неплохие урожаи - около 20 центнеров с гектара", - рассказал начальник управления АПК района Юсиф Герейханов.

Засуха в Дагестане отразилась и на севе яровых культур - по данным Минсельхоза, его планировалось провести на площади 225 тыс. га, фактически засеяно 218,8 тыс. га (97,3% от плана). Полностью удалось выполнить план по севу зерновых, кукурузой засеяно 82%, подсолнечником 66% запланированных площадей, несколько ниже ожидаемого оказались площади под овощами (97%), картофелем (90%) и бахчевыми (83%). В Левашинском районе, который является лидером в республике по производству белокочанной капусты, продолжительное отсутствие осадков стало серьезной угрозой для урожая - чтобы сохранить его, аграрии пытаются адаптироваться к непростым условиям.