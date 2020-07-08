В ЦРПТ заявили, что перепродажи нелегально ввезенной обуви будут минимизированы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки обуви обеспечит минимизацию перепродажи товаров, ввезенных из-за рубежа без оформления документов. Об этом в ходе онлайн-конференции, посвященной маркировке обуви, рассказал бизнес-аналитик ЦРПТ Александр Долгиев.

"По факту это нарушение таможенного декларирования, потому что граждане скрывают то, что потом этот товар будут продавать. С 1 июля реализовывать товар без маркировки стало недоступно, это запрещено законом", - сказал он, добавив, что такие случаи должны быть минимизированы.

Долгиев пояснил, что такая продукция подпадает под пост-таможенный контроль и должна выявляться. "В рознице продать такую обувь будет нельзя - ее выявят контрольные органы", - отметил эксперт.

С 1 июля в России для участников обувного рынка, согласно постановлению правительства, введена обязательная маркировка. Обувь может легально продаваться только при наличии цифровых кодов Data Matrix.