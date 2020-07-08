Нижегородская область стала лидером в ПФО по объему торговли со странами АТР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с начала года составил $483 млн. Регион стал лидером по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа, сообщает в четверг пресс-служба правительства Нижегородской области.

"За январь-апрель 2020 года внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами АТР составил $483 млн, это на 15% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Лидерами среди стран-партнеров стали Китай, Корея, Таиланд, Канада и Вьетнам", - цитирует пресс-служба слова директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой.

По ее словам, на страны АТР приходится почти пятая часть всех внешнеторговых операций региона. Основными партнерами Нижегородской области являются Китай, Республика Корея и Япония. В настоящее время слабее всего развиты связи региона с Вьетнамом, Таиландом, Малайзией, Индонезией, Сингапуром и Филиппинами.

"Рост показателей обусловлен увеличением объема поставок жиров и масел в 2,3 раза, полиграфической продукции в 40,5 раза, оборудования для железных дорог или трамвайных путей - рост в 2,7 раза, изделий из древесины - рост на 57,2% в США. Также почти на 50% увеличился экспорт электрических машин и оборудования в Южную Корею.

В пресс-службе правительства региона ТАСС напомнили, что в 2019 году по решению главы региона Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.