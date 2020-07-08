Пассажиропоток аэропорта Перми вырос в июне в 4,5 раза по сравнению с маем

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток пермского аэропорта вырос в 4,5 раза в июне по сравнению с маем, такой рост связан с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России, сообщает в среду пресс-служба международного аэропорта Пермь (Большое Савино).

"Количество обслуженных пассажиров в международном аэропорту Пермь в июне 2020 года составило более 51 тысячи человек. Рост интенсивности авиаперевозок отмечается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России. Пассажиропоток в июне 2020 года по сравнению с маем вырос в 4,5 раза", - говорится в сообщении.

Самые популярные направления в летнем расписании - южные регионы России. Лидером среди отдыхающих стал Сочи. Пассажиропоток туда составил более 5,5 тыс. пассажиров. На второй строчке - Симферополь. В июне в столицу Крыма авиакомпании перевезли около 2,5 тыс. пермяков. Анапа замыкает тройку лидеров - около 2 тыс. пассажиров. "Из 11 традиционных ежедневных рейсов из Перми в Москву авиакомпаниями восстановлено семь частот в день. Сегодня улететь в столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево можно рейсами трех авиакомпаний: "Аэрофлот", S7 Airlines и "Победа", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам первого полугодия пассажиропоток пермского аэропорта сократился на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала года количество обслуженных пассажиров составило 398 797 человек. Причина падения пассажиропотока - пандемия коронавируса. В конце марта из Перми были полностью прекращены международные рейсы, авиакомпании сократили программы полетов в регионы.

В настоящий момент международный аэропорт Пермь полностью готов к возобновлению пассажирского авиасообщения, соблюдая все рекомендации и обеспечивая авиационную безопасность. Пассажиры с повышенной температурой тела на рейс не допускаются.