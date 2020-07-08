Трутнев поручил АПИ подготовить план привлечения инвестиций на Курилы

ТАСС, 8 июля. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать план привлечения инвестиций в проекты на Курильских островах. Об этом сообщила в среду, 8 июля, пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам совещания о социально-экономическом развитии Сахалинской области.

"Юрий Трутнев поручил АНО АПИ (Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта - прим. ТАСС) подготовить план привлечения инвестиций на территорию Курильских островов", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, агентство должно представить "сформированные серьезные предложения по запуску инвестиционных проектов". "Курильские острова - это форпост России на восточном направлении. Мы должны укреплять экономику, развивать острова, создавать новые рабочие места. Нужно делать все возможное, чтобы на Курилах хотелось жить и работать", - заметил Трутнев.

Как сообщил гендиректор АПИ Леонид Петухов, инвесторы заинтересованы в реализации на Курилах проектов по трем основным направлениям: развитие энергетической инфраструктуры, рыбопереработка и марикультура, туризм. Еще одним перспективным направлением Петухов назвал модернизацию и строительство портовой инфраструктуры.

Также Трутнев поручил федеральным министерствам предложить варианты стимулирования экономики Курильских островов. В частности, речь идет о возможном снижении налоговой ставки для инвесторов, сообщает в среду пресс-служба дальневосточного полпредства.

Кроме того, Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития, Минфином России и правительством Сахалинской области поручили продумать строительство подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП) на остров Парамушир. Минприроды РФ должно определить полный список земельных участков, которые возможно предоставить потенциальным инвесторам, и сформировать пакетные бизнес-предложения для них.

В декабре прошлого года Трутнев призывал активизировать работу по привлечению инвесторов из России и других стран на Курильские острова.

"Нам надо всем вместе сделать так, чтобы экономика Курил интенсивнее развивалась. Надо двигаться вперед быстрее. Надо улучшать жизнь людей", - приводят в пресс-службе слова Трутнева.