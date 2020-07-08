Аксенов сообщил, что места в крымских отелях и санаториях почти все выкуплены до сентября

ТАСС, 8 июля. Крымские отели и санатории в среднем ценовом сегменте сохранили стоимость номеров на прежнем уровне, путевки на данный момент выкуплены до сентября, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Отели и санатории полуострова с 1 июля начали принимать туристов из других регионов страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. Эксперты ранее заявляли, что крымские гостиницы подняли цены на 100% по сравнению с прошлым годом. При этом в регионе опровергали эти заявления.

"Свободных номеров в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью все забронировано до сентября месяца. Остались отдельные люксовые номера и номера, от которых отказались. Массового повышения цен нет, все туры проданы на сегодняшний день до сентября", - сказал Аксенов.

Однако общее число туристов в Крыму по итогам 2020 года ожидается на 10-15% меньше, чем в 2019-м из-за ситуации с коронавирусом.

"Многие в этом году поехали в Краснодарский край, Крым. Мы превысим показатели июля - августа прошлого года. [В целом по году] процентов [на] 10-15 будет меньше турпоток, чем в прошлом году", - сказал Аксенов.

Он отметил, что власти региона следят, чтобы не было серьезного повышения цен на объектах туристической инфраструктуры, в местах проживания. Сообщения об этом передаются профильным чиновникам и проверяются. Глава республики также заявил, что в целом крымские отели и санатории готовы принимать до 10 млн туристов ежегодно.

"Мы считаем, что Крым до 10 млн туристов принять может без всяких усилий и без дополнительной нагрузки на инфраструктуру", - сказал Аксенов.

Регион два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году там побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020-м республика, по разным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии коронавируса. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.

О детском отдыхе

Аксенов также сообщил, что международный детский центр "Артек", как ожидается, начнет принимать детей с 15 июля. Однако приехать туда смогут пока только ребята из Крыма.

"Для внутреннего туризма мы сейчас надеемся на то, что в ближайшее время "Артек" будет открыт. Надеемся, что с 15 числа "Артек" заработает, который пока что будет принимать только крымских детей", - сказал глава Крыма.

Он напомнил, что пока в стране действует официальный запрет на перевозку групп детей между регионами. Однако в Крыму появляются те, кто приехал без уведомления. "Надеемся, что ситуация нормализуется, и детям ничего угрожать не будет, и мы с радостью всех примем", - добавил Аксенов.

"Артек" не принимает детей из-за ситуации с коронавирусом с конца марта. При этом еще в конце мая в центре отмечали, что инфраструктура и сотрудники готовы принять детей с учетом усиленных санитарных требований, выдвигаемых Роспотребнадзором.

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