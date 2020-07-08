Мантуров надеется, что дело против Сафронова не повлияет на сотрудничество России и Чехии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров надеется, что дело против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче секретной информации чешским спецслужбам, не повлияет на сотрудничество Москвы и Праги.

"Будем надеяться", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, что дело Сафронова не повлияет на научно-технические связи двух стран.

Сафронов был задержан утром 7 июля по подозрению в государственной измене, вечером того же дня его арестовали. ФСБ полагает, что он был завербован в 2012 году, а в 2017-м передал чешским спецслужбам информацию о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Эти данные впоследствии получила американская сторона, следует из материалов дела.

Иван Сафронов родился в 1990 году. В 2010-2019 годах работал в газете "Коммерсант", в 2019-2020 годах был специальным корреспондентом "Ведомостей", освещая вопросы военного и военно-технического сотрудничества, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли. В мае 2020 года его назначили советником главы Роскосмоса по информационной политике.