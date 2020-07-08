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Путин обсудит банковское обеспечение ОПК с главой Промсвязьбанка

Также президент проведет международные телефонные переговоры

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с руководителем Промсвязьбанка Петром Фрадковым и международные телефонные разговоры.

"Сегодня Путин продолжает работать в Кремле, день без больших крупных мероприятий", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, одна из запланированных на среду встреч президента будет посвящена "вопросам банковского обеспечения оборонно-промышленного комплекса, это встреча с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, специального учреждения, которое ориентируется на ОПК".

"Также сегодня продолжится достаточно интенсивный трафик международных телефонных разговоров главы государства", - уточнил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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