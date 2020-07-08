Госдума разрешает хранить агрохимикаты в границах водоохранных зон в портах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о возможности хранения агрохимикатов в границах водоохранных зон.

Предлагается разрешить хранение агрохимикатов в границах водоохранных зон на территориях портов за пределами границ прибрежных защитных полос, а также в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов.

При этом законопроект предусматривает включение в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной документации специализированных хранилищ агрохимикатов, планируемых к размещению в границах водоохранных зон на территориях портов.

Как отметил, выступая на заседании Госдумы, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, законопроект направлен на развитие портовой инфраструктуры. "Хочу обратить ваше внимание, что к агрохимикатам, в соответствии с федеральным законом номер 109, относятся только минеральные удобрения, мелиоранты и регуляторы роста растений, и не относятся химические средства защиты растений и другие ядохимикаты", - пояснил он. По словам замминистра, принятие законопроекта позволит снять избыточные ограничения по развитию отечественной портовой инфраструктуры и строительству новых терминалов по перевалке агрохимикатов.

Доработка законопроекта

Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что сбор предложений по доработке законопроекта ко второму чтению будет идти в ускоренном режиме, при этом уже сейчас понятно, какие поправки будут внесены. "Мы из этого закона убираем все речные порты, мы убираем зоны отдыха и все остальные. Мы говорим только о морских портах, где не нарушается прибрежная водоохранная зона. Мы считаем, что такие проекты есть сегодня, их должно утвердить правительство", - сказал он.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость развития отечественной инфраструктуры. "Экономику надо защищать своей страны. А когда через наши регионы поезда идут к ним (за границу, в Прибалтику - прим. ТАСС), и там все это остается, это не по-государственному. Поэтому пускай у нас будут терминалы в Псковской области, в Ленинградской области, в других регионах. А они уже, если хотят, себе что-то забирают", - сказал он.

"Мы с вами сейчас, принимая этот закон, фактически для экономики находим $100 млн, почти 7 млрд [рублей]", - добавил спикер, указав на необходимость соблюдения всех экологических норм.