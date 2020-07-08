Ставропольские фермеры за 20 лет увеличили производство зерна в пять раз

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Господдержка позволила фермерам в пять раз увеличить производство зерна в Ставропольском крае за два последних десятилетия. Об этом сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"На протяжении последних лет крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) края показывают положительную динамику роста по ряду показателей. Так, производство зерновых культур в сравнении с 2000 годом увеличилось практически в пять раз. В прошлом году валовой сбор в КФХ составил 1,8 млн т, или 22% от общего в крае", - говорится в сообщении.

Основную долю в производстве сохраняют крупные сельскохозяйственные предприятия. Поддержка фермеров позволяет создавать новые рабочие места в сельских территориях, увеличивать количество региональных предприятий-экспортеров. Двадцать лет назад фермерские хозяйства занимали 12-15% общей посевной площади в регионе, сейчас этот показатель достиг 25%.

"Во многом, как пояснили в Минсельхозе края, это объясняется ростом государственной поддержки фермеров. Только в этом году господдержку получили 309 КФХ, а сумма выплаченных субсидий составила 180 млн рублей. В прошлом году субсидии получили 118 КФХ на сумму 95 млн рублей", - поясняется в сообщении.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что господдержка позволила создать 1,2 тыс. рабочих мест в фермерских хозяйствах Ставрополья за восемь лет. С начала действия грантовой поддержки в 2012 году помощь на Ставрополье получили 765 крестьянских и фермерских хозяйств, две трети из них - начинающие.

Уборочная кампания зерновых культур на Ставрополье преодолела экватор. В регионе обмолочено более 1,3 млн га площадей, что составляет 65%. Собрано 3,3 млн т зерна при средней урожайности 25,8 центнера с гектара.