Володин поручил комитетам Госдумы подготовить информацию о недостающих документах кабмина

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно проанализировать правоприменительную практику правительства РФ, чтобы направить указанную информацию в кабмин.

"Давайте мы поручим профильным комитетам изучить вопрос правоприменительной практики с точки зрения издания подзаконной базы, нормативных актов. И до отчета правительства (22 июля - прим. ТАСС) нам необходимо этот вопрос будет заслушать в рамках Совета Госдумы с тем, чтобы мы могли бы эту информацию направить председателю правительства", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

Глава комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в свою очередь, проинформировала депутатов о том, что комитет держит ситуацию с подзаконными актами на контроле. "У нас на сегодняшний день, Вячеслав Викторович, на контроле нормативно-правовых актов, которые требуют принятия, 900. Это в рамках 26 комитетов Госдумы", - уточнила она.

Эта цифра включает нормативно-правовые акты, принятие которых запланировано на 2020 год. "То есть не все с просроченным сроком", - пояснила парламентарий.

Председатель нижней палаты также поручил подготовить информацию о недостающих документах по каждому министерству. "Давайте постараемся как можно быстрее это сделать и направить информацию правительству", - резюмировал Володин.