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Госдума дала охотникам право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях

Законопроект принят в третьем чтении

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, предоставляющий охотникам право на регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях.

Согласно действующему законодательству, охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющими обязанности по охоте и сохранению охотничьих ресурсов на основании трудового или гражданско-правового договора. В соответствии с профильным законом к охотникам также относятся иностранные граждане, временно пребывающие в РФ и заключившие договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

"Законопроектом предлагается расширить круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, предоставив право осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов лицам, указанным в части 1 статьи 20 закона об охоте (охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре)", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

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