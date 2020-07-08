Комплексную программу Росатома по развитию атомной энергии будут выполнять как нацпроект

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство РФ распространило положения, применяемые в отношении национальных проектов, на комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Положения, применяемые в отношении национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, распространяются на комплексную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" и входящие в ее состав федеральные проекты соответственно", - говорится в документе, который вносит изменения в постановление правительства об организации проектной деятельности от 31 октября 2018 года.

Осуществлять функции органа исполнительной власти в отношении комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" будет Росатом, а ее руководителем станет генеральный директор этой госкорпорации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и утверждение комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". В конце апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что проект программы направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, Курчатовский институт и Российскую академию наук.