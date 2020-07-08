Мантуров заявил, что системообразующие компании предупреждались о еженедельных отчетах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предупреждал компании, желающие попасть в список системообразующих предприятий, о необходимости предоставлять еженедельные отчеты, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. По его словам, Минпромторг работает с такими компаниями в ручном режиме. В ходе правительственного часа в Совете Федерации сенаторы обратили внимание, что господдержку из перечня получила лишь малая часть предприятий, вошедших в перечень.

"Зачем тогда входили в этот перечень, зачем подавали заявку, чтобы попасть в этот реестр? Мы же говорили, что каждую неделю будешь отчитываться по тем формам, которые требуют ведомства, с вас будут просить документы банки",- сказал министр. Он напомнил, что включение в список не позволяет предприятиям автоматически получать поддержку в запрошенном объеме.

"Лично до меня информация такая (об обращениях компаний - прим. ТАСС) не доходила. Если кто-то из замов получает такую информацию, уверяю вас, что все происходит в ручном режиме. Мы - то ведомство, которое работает с каждым предприятием в ручном режиме всегда", - сказал он.

Мантуров отметил, что большинство предприятий металлургии отказались входить в перечень системообразующих.

В начале июля газета "Коммерсантъ" сообщила, что предприятия из списка системообразующих жалуются на необходимость готовить еженедельно массу отчетов для властей всех уровней.