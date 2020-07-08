В Бурятии увеличили территорию действия программы "Дальневосточный гектар"

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии на очередной сессии приняли закон, который увеличивает территорию, попадающую под программу "Дальневосточный гектар". Об этом сообщила в среду, 8 июля, пресс-служба регионального заксобрания.

"Территории, на которых в республике можно получить дальневосточный гектар, увеличили. Депутаты поддержали в двух чтениях законопроект на сессии. Действие программы расширено на 1 тыс. га в Заиграевском районе, расположенном недалеко от города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Ранее в республике определили территории, в границах которых земельные участки по программе не могут предоставляться, среди них - буферная зона вокруг Улан-Удэ, в ее границах частично расположены Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский районы. Теперь для потенциальных участников программы "Дальневосточный гектар" доступны земли, расположенные в непосредственной близости к улусу (поселению) Добо-Енхор. Расстояние до Улан-Удэ составляет 35 км. "Территория привлекательна близостью к столице республики, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры, проект получил положительное заключение в Министерстве по развитию Дальнего Востока", - пресс-служба цитирует министра земельных и имущественных отношений Бурятии Маргариту Магомедову.

За 10 месяцев с начала запуска в Бурятии программы "Дальневосточный гектар" принято более 4,4 тыс. заявлений, заключено свыше 1,3 тыс. договоров. Чаще всего люди оформляют дальневосточные гектары для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, расширения крестьянско-фермерских хозяйств.

Из действия программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии исключили центральную экологическую зону Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Дополнительно в запрещающую зону входят Северобайкальск, а также территории сакральных объектов и лечебно-оздоровительные местности.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар". Местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года это смогут сделать и жители остальных регионов России.