Госдума одобрила в I чтении продажу вина из ЕАЭС на специализированных ярмарках

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу, потребление и рекламу произведенного в ЕАЭС вина на специализированных ярмарках. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", а также в закон "О рекламе".

Предусматривается, что такие ярмарки будут проводиться не более 14 календарных дней, на них будет осуществляться розничная продажа винодельческой продукции и безвозмездная раздача образцов такой продукции для их дегустации, а 100% торговых мест будет отведено под розничную продажу винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территории этих государств винограда, и (или) безвозмездную раздачу образцов такой продукции для ее дегустации.

Ограничения, установленные в настоящее время для розничной продажи алкогольной продукции и продажи при оказании услуг общественного питания, будут распространяться на розничную продажу винодельческой продукции или безвозмездную раздачу образцов продукции для ее дегустации при проведении специализированных ярмарок винодельческой продукции. Предусмотренные законом требования о наличии стационарных торговых объектов, стационарных производственных помещений или отдельных складских помещений распространяться на розничную продажу винодельческой продукции на ярмарках не будут.

Для розничной продажи винодельческой продукции или безвозмездной раздачи образцов такой продукции для ее дегустации на ярмарках не потребуется отдельной лицензии, нужна будет одна из следующих лицензий: на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции; на розничную продажу алкогольной продукции; на производство, хранение, поставку и розничную продажу произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

Законопроектом разрешается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территории этих государств винограда, на специализированных ярмарках винодельческой продукции, в том числе проводимых в нестационарных торговых объектах.

Также разрешается проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции или ее дегустацией, вне стационарных торговых объектов, если такие рекламные акции проводятся в местах проведения специализированных ярмарок.

Ярмарки принесут доходы региональным бюджетам

"Ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции, популяризации качественных российских вин. Как показывает опыт других стран, такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в жизни региона, они сопровождаются большой развлекательной программой - театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями. Чтобы побывать на них, люди с удовольствием приезжают из других регионов. И это приносит прибыль не только конкретным производителям винодельческой продукции, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета", - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее Госдума приняла инициированный депутатами - представителями всех фракций базовый закон о "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", согласно которому виноделие в России становится самостоятельной отраслью. Законом сформулированы основные понятия, установлены особые требования к сырью и материалам, предусмотрена поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок. Закон вступил в силу 26 июня 2020 года.

Также были введены налоговые льготы для производителей отечественного винограда и решен вопрос с субсидированием предприятий, занимающихся виноделием полного цикла.