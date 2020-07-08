СМИ: провинция Хайнань диверсифицировала методы борьбы с бедностью в сельской местности

Так, за последнее десятилетие жители деревни Бохоу, находящейся у моря, в холмистой местности на севере Хайнаня, были вынуждены прекратить сельскохозяйственную деятельность: частые тайфуны изменили береговую линию и сделали почву непригодной для земледелия. Жители этого поселения использовали преимущества живописного природного ландшафта и переключились на гостиничное дело. Местные отели формата B&B (Bed and Breakfast) привлекли немало внимания в социальных сетях Китая, уточняет телеканал. За последние семь лет средний доход на душу населения в Бохоу увеличился с 5 тыс. до 24 тыс. юаней (примерно с $700 до $3,46 тыс.).

Деревня Цили также располагается среди холмов и рек на севере Хайнаня. Ее визитной карточкой стал лесной экотуризм. Этот населенный пункт окружают благоухающие мангровые заросли баррингтонии кистевидной, ароматное цветение которой привлекает сюда летом многочисленных туристов. Вечнозеленая роща произрастает на площади около 27 га. По словам экспертов, самому старому дереву этого вида насчитывается порядка 800 лет. В последние годы объем инвестиций в инфраструктуру деревни Цили и развитие туризма, обеспечившего работой местных жителей, превысил 30 млн юаней (более $4,2 млн).

Наряду с туризмом повышению уровня жизни сельских жителей Хайнаня способствуют аграрные практики. К примеру, в поселении Шича в центральной части Хайнаня экономическим двигателем стало растениеводство - масштабное выращивание орхидей. Доход на душу населения в прошлом году в этом поселении составил примерно 24 тыс. юаней (около $3,46 тыс.), в то время как семь лет назад этот показатель равнялся 3,6 тыс. юаней (чуть более $500). В деревне Фушань в северной части острова экономическая жизнь сконцентрирована вокруг кофейных плантаций площадью около 267 га, которые ежегодно дают урожай в 795 тыс. тонн стоимостью 31,8 млн юаней (около $4,5 млн).

Борьба с бедностью

Власти южной китайской провинции Хайнань с 2012 года вывели из состояния крайней нужды порядка 650 тыс. жителей сельских районов. По состоянию на конец 2019 года, коэффициент бедности в провинции снизился до 0,5%. В 2012 году этот показатель находится на уровне 11,4%. К концу прошлого года провинциальным властям удалось раньше намеченного срока выполнить поставленные задачи по сокращению бедности в сельских районах Хайнаня. Располагаемый доход на душу населения в сельских районах к указанному периоду был в среднем доведен до 12,8 тыс. юаней (около $1,8 тыс.), что на 1,2 тыс. (порядка $177) больше, чем в 2018 году.

К концу 2019 года число людей, живущих за чертой бедности в Китае, составляло 5,51 млн, в то время как в 2012 году этот показатель равнялся 98,99 млн. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек. Согласно плану правительства, в 2020 году КНР намерена в приоритетном порядке обеспечить народное благосостояние населения и одержать победу в борьбе с бедностью.