В Крыму намерены обновить водный транспорт и приобрести суда на электрическом ходу

ТАСС, 8 июля. Власти Крыма планируют модернизировать прогулочные суда и запустить морской транспорт на электрическом ходу. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Обсуждается вопрос поставки в Республику Крым и модернизации нашего флота, я имею в виду флота пассажирского, у нас нет государственного, есть частный, но тем не менее ряд программ, которые позволят обновить прогулочные суда <...> и сделать их более комфортными, удобными, мы обсуждали и с Минтрансом России. Вот у меня были еще крупные частные игроки, которые готовы поставить в том числе морской транспорт на электрическом ходу. Я говорю: мы заинтересованы в этой ситуации", - сказал он.

Аксенов добавил, что в настоящий момент потенциал республики в использовании морского транспорта не исчерпан, он в разы ниже, чем, например, в 1989 году. "В 1989 году, по нашим данным, у нас условно только из Евпатории и Ялты круговое сообщение, я имею в виду связанное с прогулочными судами, совершали более 2,5 млн человек ежегодно. На сегодняшний день эта <...> цифра составляет около 70 тыс. Конечно, земля и небо, но мы понимаем, что потенциал колоссальный, то есть это направление тоже будем развивать", - заключил глава региона.

Морские пассажирские перевозки на полуострове сейчас выполняются по маршруту Севастополь - Ялта судами на подводных крыльях. В 2018 году первая "Комета" работала всего два месяца: август и сентябрь, было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. В 2019 году "Комета" впервые работала четыре месяца: с 1 июня по конец сентября и перевезла 39 тыс. человек, что на 11% больше плана.