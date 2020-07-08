Госдума одобрила в I чтении рост контроля иностранных инвестиций в стратегические отрасли

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление государственного контроля за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Документ был инициирован правительством РФ и разработан во исполнение поручения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 17 июня 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки необходимы, чтобы устранить правовую коллизию. Согласно действующей редакции закона, доля иностранного инвестора в компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. При этом собственник акций может передать их на определенное время, например, в залог или доверительное управление, в том числе с правом самостоятельно распоряжаться голосами.

Для исключения возможных злоупотреблений законопроект вносит изменения в понятие "контроль иностранного инвестора", в понятие "признаки контроля", а также вводит нормы, направленные на исключение возможности установления контроля иностранного инвестора (с последующей реализацией прав) в связи с передачей им права прямо или косвенно распоряжаться принадлежащими ему голосующими акциями (долями) стратегического общества на определенный срок иному лицу на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.

Предложенные законопроектом изменения вводят дополнительные (к уже имеющимся) основания для предварительного согласования сделок и иных действий правительственной комиссией. Документ в случае принятия вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования федерального закона и не будет распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу.