ЦБ ожидает скорого снижения темпов роста просроченных кредитов и реструктуризаций

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ЦБ ожидает снижения темпов роста просроченных необеспеченных кредитов, ипотеки и реструктуризаций по ним, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе онлайн-вебинара "Будущее необеспеченного кредитования в России".

"Пока еще повышается доля реструктурированных кредитов, она сейчас составляет где-то 4%, по необеспеченным кредитам. Но видно по форме кривой, что постепенно этот рост стабилизируется, - сказала она. - Видно, что сейчас ситуация постепенно улучшается в большинстве банков [по доле кредитов, по которым заемщики допустили просрочку впервые], то есть в июне уже ситуация в большинстве улучшилась. Это может говорить о том, что эта скорость ухудшения качества, рост просрочки, рост реструктуризации, действительно, пойдет на спад".

Данилова отметила, что в отличие от кризиса 2015 года сейчас банки запустили массовые программы реструктуризации, также в рекордные сроки был принят федеральный закон №106, который регламентирует поддержку заемщиков, обязывая кредитора делать реструктуризацию заемщикам, которые столкнулись с существенным сокращением дохода.