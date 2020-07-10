"Силовые машины" перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности

В 2018 году "Силовые машины" начали разработку отечественной технологии изготовления газовых турбин и за пару лет заметно продвинулись в формировании полного цикла производства: от подготовки конструкторской документации энергоустановок до их серийного выпуска.

Последнее время компания активно работает над организацией производства газовых турбин мощностью 65 МВт (ГТЭ-65) и 170 МВт (ГТЭ-170). Собран коллектив высококвалифицированных специалистов, полностью разработана конструкторская документация ГТЭ-170, ведутся работы по повышению параметров ГТЭ-65, собран пул научно-исследовательских и промышленных организаций, участвующих в улучшении проектных характеристик нового оборудования, определен перечень поставщиков комплектующих для энергоустановок и основного технологического оборудования для сборки машин, завершается модернизация цеха сборки газовых турбин на производственных мощностях Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ), головные образцы машин запущены в производство.

Напомним, в декабре 2019 года "Силовые машины" выиграли конкурс Минпромторга на 5 млрд рублей субсидии для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) в рамках производства газовых турбин большой мощности. "Минпромторг как головное ведомство российской промышленности оказывает нам большую консультационную поддержку, помогая сориентироваться в том, на какие отечественные компании стоит обратить внимание, кого пригласить на наши конкурсы, чтобы максимально задействовать российский промышленный потенциал", - рассказал ТАСС главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро (СКБ) газотурбинных установок "Силовых машин" Николай Фокин.

Задача "Силовых машин" - сделать на 100% отечественную турбину, полностью из комплектующих российского производства.

Легче в космос полететь

Первым шагом в разработке отечественных газовых турбин стало формирование собственной команды конструкторов. Отбор был тщательный: предпочтения отдавались не только высокому уровню компетенций и знаний, но и желанию кандидатов создать качественный продукт для энергорынка. В результате в команду СКБ газотурбинных установок и отдел газовых турбин технического управления вошли более 120 человек из разных городов страны, имеющих опыт работы в проектах по созданию авиационных и энергетических газотурбинных двигателей в российских и зарубежных компаниях.

Как сообщил генеральный директор "Силовых машин" Тимур Липатов в интервью ТАСС в 2019 году, "отбор в конструкторское бюро был, наверное, не менее жестким, чем в отряд космонавтов". "Это специалисты высочайшего уровня. Типичный профиль - технический вуз, красный диплом, научная степень, лауреат престижного профессионального конкурса. И что крайне важно, это люди, которые искренне верят в возможности и перспективы российской промышленности и энергетики", - сказал он.

Лучшие умы страны не только создают проекты новых газовых турбин, но и совершенствуют имеющиеся разработки, повышая их технические характеристики. Помощь в этом вопросе СКБ оказывают порядка 40 ключевых научно-исследовательских и промышленных организаций: Сибирское отделение РАН, НПО ЦКТИ, НИИ КМ "Прометей", ЦИАМ, ВТИ, ЦНИИТМАШ, ВИАМ, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет и многие другие. Так, Самарский университет участвует в создании компрессоров для газовых турбин, ВТИ и ЦИАМ проектируют камеру сгорания ГТЭ-65, ЦКТИ стал экспериментальной площадкой для испытания лопаток компрессора и турбины, элементов камеры сгорания. Впоследствии перечень этих работ будет расширяться.

Для выполнения аэродинамических и прочностных расчетов "Силовые машины" приобрели вычислительный кластер с пиковой производительностью 170 терафлопс, который стал мощнейшим в машиностроительной отрасли России. Сейчас суперкомпьютер загружен на 90-95% от производственной мощности и выполняет сложнейшие расчеты по турбине и по оптимизации компрессора, а также расчеты, необходимые для проектирования камеры сгорания.

Первый пошел

СКБ полностью разработало конструкторскую документацию для газовых турбин обоих типов - ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Техническая подготовка производства для газовой турбины ГТЭ-170 на данный момент выполнена на 80% и будет завершена до конца текущего года. Головной образец турбины этого типа уже запущен в производство.

"В настоящий момент в производстве находятся лопатки компрессора и турбины, диски ротора. Кроме того, в рамках работы над ГТЭ-170 мы опробовали несколько новых для нас технологий, сейчас оцениваем качество выполнения этих работ", - рассказал главный конструктор Фокин.

Хороший задел

Головной образец турбины мощностью 65 МВт изготовили еще в 2012 году, но его испытания завершены не были. Теперь "Силовые машины" провели ревизию установки, устранили выявленные дефекты в системе маслообеспечения - и готовы уже осенью вернуться к опытным испытаниям.

"Замечания в основном были связаны с повышенным расходом масла, но мы решили этот вопрос, изменив систему маслоснабжения. Сейчас ГТЭ-65 находится на стадии сборки, планируем, что к сентябрю машина будет готова к продолжению испытаний. На ней мы проверим правильность принятых нами конструкторских решений", - сообщил главный конструктор "Силовых машин".