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Первый экземпляр самолета "Байкал" передадут на испытания в декабре

Замглавы Минпромторга уточнил, что по заданию ведомства выбрана версия цельнометаллического моноплана, одномоторный самолет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый экземпляр самолета "Байкал", который должен сменить советский "кукурузник" Ан-2, будет передан на испытания в декабре, сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров на совещании в Совете Федерации.

"Рабочая документация должна быть в декабре, мало того, в декабре должен быть сдан и первый статический экземпляр, который пойдет в МАИ на испытания", - сказал он.

Бочаров уточнил, что по заданию Минпромторга выбрана версия цельнометаллического моноплана, одномоторный самолет.

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