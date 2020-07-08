Первый экземпляр самолета "Байкал" передадут на испытания в декабре

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый экземпляр самолета "Байкал", который должен сменить советский "кукурузник" Ан-2, будет передан на испытания в декабре, сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров на совещании в Совете Федерации.

"Рабочая документация должна быть в декабре, мало того, в декабре должен быть сдан и первый статический экземпляр, который пойдет в МАИ на испытания", - сказал он.

Бочаров уточнил, что по заданию Минпромторга выбрана версия цельнометаллического моноплана, одномоторный самолет.