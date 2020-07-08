Росстандарт предложил штрафы за нарушения требований к транспорту и трубам до 4% выручки

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Росстандарт направил в Минюст предложение ввести оборотные штрафы за повторное нарушение требований к некоторой продукции, в том числе к трубам, машинам, автобусам и оборудованию, в размере от 1% до 4% от выручки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили ТАСС в ведомстве. Штрафы будут применяться при угрозе или ущербе гражданам, имуществу и окружающей среде.

"В рамках работы по разработке новой редакции КоАП РФ Росстандартом направлены в Минюст предложения по установлению оборотного штрафа за повторные нарушения требований к продукции, установленных техническими регламентами, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений", - отметили в Росстандарте.

Инициатива касается всей продукции, на которую распространяются технические регламенты Таможенного союза. В том числе речь идет о колесных транспортных средствах (включая автобусы), машинах и оборудовании, трубах, низковольтном оборудовании, аттракционах, цементе и лифтах.

Ведомство предлагает ввести штрафы для индивидуальных предпринимателей в размере 1-4% от выручки от продажи товара (не менее 40 тыс. рублей), для юрлиц - 1-4% (не менее 700 тыс. рублей). Для должностных лиц предлагается ввести штраф в 30-40 тыс. рублей.

Проект КоАП сейчас дорабатывается Минюстом.