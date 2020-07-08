Аксенов рассчитывает на увеличение числа поездов, курсирующих из Крыма в другие регионы

ТАСС, 8 июля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов надеется на увеличение числа поездов, которые курсируют между полуостровом и другими регионами России.

"Надеюсь, что к следующему году у нас количество пар поездов кратно увеличится, но пока что у нас девять пар сегодня ходит пассажирских поездов - Санкт-Петербург, Москва", - сказал он в среду на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос о планах запуска новых поездов в Крым.

Аксенов также отметил, что Крымская железная дорога готовит предложения по расширению направлений железнодорожного сообщения между полуостровом и другими субъектами страны.

"Крымская железная дорога - федеральный ФГУП, который работает как подразделение Минтранса России, у нас готовят такие предложения. У нас сегодня, понятно, из сибирских регионов и так далее, конечно, люди летят большей частью самолетами, чем поездом, это объективно там все понимают, но тем не менее Центральная Россия активно покупает билеты на наши поезда", - сказал Аксенов.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Пассажирское железнодорожное сообщение между Симферополем и Москвой, Севастополем и Санкт-Петербургом открылось в декабре 2019 года.