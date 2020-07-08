Минпромторг предлагает произвести в Улан-Удэ 12 самолетов для Дальневосточной авиакомпании

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает включить в дорожную карту по Дальневосточной авиакомпании производство 12 самолетов на заводе в Улан-Удэ, сообщил замглавы министерства Олег Бочаров на совещании в Совете Федерации.

"Только что с Александром Васильевичем (Нерадько, первым замминистра транспорта - прим. ТАСС) мы внесли этот вопрос в дорожную карту создания Дальневосточной компании - перевозчика, что 12 самолетов, первая так называемая установочная партия, будет заказана и произведена на Улан-Удэнском [авиационном] заводе с привлечением Фонда развития Дальнего Востока", - сказал он.

Бочаров отметил, что министерства намерены подготовить доклад президенту РФ Владимиру Путину с предложением произвести в Улан-Удэ не только два первых экспериментальных самолета, но и 12 первых серийных.

Он также уточнил, что опытно-конструкторские работы по производству двух экспериментальных самолетов планируется начать до конца года. "Не все идет просто, до сих пор, к сожалению, компания (Улан-Удэнский авиационный завод - прим. ТАСС) не приступила к реальным расчетам. И сейчас инжиниринговая компания, разработчик, конструкторская компания должна передать документацию для того, чтобы производство подсчитало стоимость подготовки", - отметил Бочаров.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 г. поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, новый авиаперевозчик приобретет до 60 самолетов SSJ-100 и 16 МС-21. Как сообщили в конце июня в Росавиации, проект создания Дальневосточной авиакомпании уже разработан и будет направлен всем заинтересованным сторонам.