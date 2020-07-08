Всероссийский "День поля" в Брянской области из-за пандемии проведут в режиме онлайн

ТАСС, 8 июля. Всероссийский "День поля", на котором регионы России представят передовые технологии сельского хозяйства, 9-11 июля пройдет в Брянской области в формате онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Выставочные площадки откроются на общей площади около 100 га, ознакомиться с ними представители регионов смогут с помощью видеотрансляций, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе облправительства.

"В связи действующими ограничениями из-за пандемии "День поля" 9-11 июля будет проводиться в режиме онлайн. Непосредственно на площадке в регионе будут находиться представители Минсельхоза РФ, областного правительства, некоторых предприятий, участники из регионов смогут ознакомиться с выставкой по видеотрансляции на сайте "Дня поля", осмотреть в 3D-формате ее пространство, посмотреть презентационные материалы", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, выставка разместится на полях Брянского аграрного университета на общей площади около 100 га. Половина из них - демонстрационные посевы зерновых и зернобобовых культур, картофеля, льна. "На остальной части будет представлена сельскохозяйственная техника, образцы систем мелиорации и многое другое. Планируется, что 10 июля в павильоне Министерства сельского хозяйства РФ состоится всероссийское совещание с регионами, оно также будет организована в режиме видеосвязи", - отметили в пресс-службе.

Всероссийский "День поля" проходит c 2004 года в различных регионах РФ, например, он проводился в Алтайском крае, Ленинградской и Липецкой областях, Татарстане. "День поля" является не только выставочной, но дискуссионной площадкой, на которой участники рынка обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве.