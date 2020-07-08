WSJ: старейшая сеть магазинов одежды Brooks Brothers объявила о банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Американская сеть магазинов престижной одежды Brooks Brothers, основанная в 1818 году, заявила о своем банкротстве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Brooks Brothers, принадлежащая итальянскому предпринимателю Клаудио дель Веккьо, направила соответствующее уведомление в суд города Уилмингтон (штат Делавэр). Компания в прошлом месяце предупреждала об угрозе закрытия трех своих фабрик на территории США. Объем продаж сети, включающей около 250 магазинов в Северной Америке, сократился на 60% в финансовом квартале, завершившемся 2 мая. Компания получила кредит на $20 млн, но положения это не спасло.

Марка одежды Brooks Brothers является одной из старейших и наиболее респектабельных в США. Как отмечает газета, одежду этой компании носили десятки американских президентов, включая Авраама Линкольна (1809-1865) и Теодора Рузвельта (1858-1919), а также такие магнаты, как представители семей Асторов и Вандербильтов.

Самыми громкими в этом году в США были банкротства сети универмагов J. C. Penney и сети магазинов одежды J. Crew. Кроме того, обанкротились множество компаний, занимавшихся добычей сланцевой нефти.

Как подсчитало агентство деловых новостей Bloomberg, последствия пандемии вызванного коронавирусом заболевания спровоцировали в США самое высокое число крупных банкротств со времен глобального финансового кризиса 2008 года. По данным агентства, в мае 2020 года в США 27 компаний объявили себя банкротом и попросили о защите от кредиторов на основании одного из пунктов американского закона о банкротстве, позволяющего проводить реорганизацию деятельности. Рекордным по этому показателю остается май 2009 года, когда в Соединенных Штатах разорились 29 частных компаний. Агентство в своих подсчетах учитывало только те предприятия, задолженность которых составляла не менее $50 млн.