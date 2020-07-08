Оператор маркировки товаров ЦРПТ выдал около 17 млрд кодов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выдал почти 17 млрд цифровых кодов для участников различных отраслей. Об этом сообщила в среду пресс-служба оператора.

"В системе маркировки выдано почти 17 млрд кодов, из них 1,3 млрд - на лекарства, 2,2 млрд - на обувь, 13,2 млрд - на табачную продукцию", - говорится в сообщении.

С 1 июля, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка товаров введена для лекарств и обуви. Также с начала июля запрещен оборот немаркированной продукции в табачной отрасли. "Система маркировки в первую неделю работы после введения обязательности для табака, обуви и лекарств показала стабильность эмиссии кодов и обработки документов", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦРПТ, на лекарственные препараты выдается 18-19 млн кодов в будний день, на обувные товары - 4,5 млн кодов.