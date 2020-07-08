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Путин 9 июля проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

Наблюдательный совет действует на постоянной основе и созывается его председателем по мере необходимости, не реже одного раза в квартал

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 9 июля заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, президент планирует провести это мероприятие", - сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли в графике главы государства на четверг проведение такого заседания.

Наблюдательный совет - высший коллегиальный орган управления АСИ. Руководит советом президент России Владимир Путин. Наблюдательный совет действует на постоянной основе и созывается его председателем по мере необходимости, не реже одного раза в квартал.

АСИ было создано в 2011 году. В январе 2019 года на заседании набсовета Путин отметил, что работа АСИ вызывает у него "приятное чувство гордости". Среди достижений агентства Путин тогда назвал улучшение правовой базы и условий ведения бизнеса в стране, поддержку более 350 проектов, а также реализацию добровольческих социальных инициатив. По мнению президента, АСИ выработало уникальный механизм решения поставленных задач, выстроило взаимодействие с правительством России и властями регионов, а также объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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