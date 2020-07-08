На борьбу с заболеваниями сердца на Ставрополье направят 745 млн рублей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 745 млн рублей на совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2020 году. В частности, в регион поступит новая медицинская техника, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минздрава.

"В 2020 году на реализацию проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" предусмотрено более 745 млн рублей, в том числе около 4 млн рублей - средства бюджета Ставропольского края. <…> Современная медицинская техника закупается для регионального сосудистого центра краевой клинической больницы и первичного сосудистого отделения Ессентукской городской больницы", - говорится в сообщении.

На закупку нового оборудования по проекту будет направлено более 350 млн рублей, планируется приобрести более 50 единиц специализированной техники. "Запланирована закупка и обеспечение лекарственными препаратами пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, различные оперативные вмешательства на сердце и сосудах", - цитирует пресс-служба первого замминистра здравоохранения Юрия Литвинова.

По данным пресс-службы губернатора края, в 2020 году на Ставрополье отмечено снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 3,5%. "Развитие системы кардиологической помощи больным остается одним из основных приоритетов работы краевой власти. На Ставрополье реализуется проект по строительству нового корпуса краевого кардиодиспансера", - отметили в правительстве региона.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.