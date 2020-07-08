"Р-Фарм" зарегистрировала препарат для лечения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Р-Фарм" зарегистрировала препарат "Коронавир" для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении "Р-Фарм".

"Группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации препарата для терапии коронавирусной инфекции COVID-19 легкого и среднетяжелого течения - "Коронавир", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, препарат будут производить на предприятии "Р-Фарм" в Ярославле при участии Фонда развития промышленности. Согласно данным исследования, на седьмой день терапии клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов, получавших "Коронавир".

Компания в рамках исследования установила, что переносимость препарата у пациентов была хорошей. Побочные эффекты препарата - это реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и отклонения лабораторных анализов, в амбулаторной популяции все побочные эффекты были легкими.

Планируется, что сразу после получения регистрационного удостоверения препарат отправят в регионы и начнут применять в передовых стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов.